Elevii Liceului Teoretic „Bogdan Vodă” din Vișeu de Sus, solidari în lupta împotriva cancerului

Ziua Internațională de Luptă împotriva Cancerului a fost marcată cu responsabilitate, empatie și spirit civic de către elevii Liceului Teoretic Bogdan Vodă, care au demonstrat că informarea corectă și conștientizarea pot salva vieți.

Aceștia fac parte din clasa a XI-a C, specializarea științele naturii, profilul realist, fiind coordonați de doamna profesor Alina Ruscovan. Prin acțiuni educative și de informare, tinerii au atras atenția asupra importanței prevenției, a controalelor medicale periodice și a unui stil de viață sănătos. Activitățile au inclus: distribuirea de materiale informative; discuții deschise despre factorii de risc și metodele de prevenție; mesaje de susținere pentru persoanele afectate de această boală.

De asemenea, elevii au purtat panglici simbolice, exprimând solidaritatea cu bolnavii de cancer și cu familiile acestora, dar și speranța într-un viitor în care boala poate fi prevenită sau tratată eficient.

„Prin implicarea lor activă, elevii liceului au transmis un mesaj clar: educația, empatia și informarea sunt arme puternice în lupta împotriva cancerului. Inițiativa lor reprezintă un exemplu de bună practică și de responsabilitate socială, demonstrând că schimbarea începe cu fiecare dintre noi”, a accentuat profesor Monica Maria Grad, de la Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” din Vișeu de Sus.