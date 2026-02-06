Etapa regională a Concursului de construcții Lego

Centrul Universitar Nord Baia Mare din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca vă invită sâmbătă, 7 februarie, la concursul First LEGO League România 2026, etapa regională C2, secțiunea Challenge.

Concursul de construcții LEGO, secțiunea Challenge, se adresează elevilor cu vârste cuprinse între 9 și 16 ani și vizează lucrul în echipă pentru identificarea și rezolvarea unor probleme din viața reală, folosind tehnologia LEGO. Competiția va avea loc în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare, str. Dr. Victor Babeș 62A, Baia Mare, Maramureș, informează Oana Cifu, Oficiul Imagine și Relații Publice din cadrul Universității Tehnice Cluj-Napoca.

Agenda evenimentului este următoarea:

8:00 – 9:00 – Înregistrarea participanților, hol parter;

9:00 – 10:00 – Festivitatea de deschidere, Aula Magna; Discursuri de bun venit din partea organizatorilor și a invitaților speciali: conf. univ. dr. ing. ec. Dinu DARABĂ, Prorector, CUNBM, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca; Ioan-Doru DĂNCUȘ, Primarul municipiului Baia Mare; prof. Mihai-Cosmin POP, Inspector Școlar General al județului Maramureș; Marin BANCOȘ, Centrul Universitar Nord Baia Mare, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, membru al comisiei de organizare și consilier al primarului municipiului Baia Mare; conf. univ. dr. ing. Claudiu LUNG, Director DIEEC, Centrul Universitar Nord Baia Mare, membru al comisiei de organizare; drd. Andrei NICA, Academia de Studii Economice București, președintele comisiei de organizare;

10:00 – 11:00 – Pregătiri pentru desfășurarea competiției (sălile se vor afișa la înregistrare);

11:00 – 12:00 – Desfășurarea probelor;

12:00 – 12:30 – Pauză;

12:30 – 14:30 – Desfășurarea probelor;

14:30 – 15:00 – Festivitatea de premiere a participanților, Aula Magna.