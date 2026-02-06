Încep ședințele „CIVIC”, organizate de municipalitate

Dezvoltarea orașului necesită consultări cu specialiști din diverse domenii și instituții partenere, dar are nevoie și de dialog cu societatea civilă. De aceea reîncep ședințele de tip „CIVIC”.

La începutul anului trecut, primăria a inițiat, în premieră, o serie de ședințe, intitulate „CIVIC”, ședințe care să completeze aceste nevoi. A fost un eveniment prin care, săptămână de săptămână, s-au adus la aceeași masă specialiști din diverse domenii, agenți economici, seniori și tineri, reprezentanți ai societății civile, alături de care autoritatea locală a vorbit despre proiecte, despre probleme și soluții. Totul cu scopul de a pune la cale, împreună, planul de viitor al orașului în care trăim și pe care cu toții ni-l dorim mai bun și mai performant.

În acest context, săptămâna aceasta, Primăria Baia Mare dă startul unei noi astfel de sesiuni, desfășurată în Sala Mi­lle­nnium, după următorul program:

– CIVIC INFRASTRUCTURĂ – 6 februarie, ora 11:00;

– CIVIC DEZVOLTARE URBANĂ – 9 februarie, ora 11:00;

– CIVIC COMUNITATE – 10 februarie, ora 09:00;

– CIVIC EDUCAȚIE – 17 februarie, ora 11:00;

– CIVIC VIITOR – 18 februarie, ora 11:00.

La fel ca la prima ediție, fiecare întâlnire va avea o temă clară, prezentări concrete și o sesiune de întrebări și răspunsuri. Prima întâlnire din acest an este dedicată unui domeniu prioritar: CIVIC – INFRASTRUCTURĂ.

„Punem pe masă toate proiectele importante ale anului, le analizăm stadiul, le corelăm și discutăm deschis despre ce urmează. Vorbim despre lucrările de utilități gestionate de VITAL, despre modernizarea marilor bulevarde, despre investițiile din transportul public derulate prin URBIS, despre coridoarele de mobilitate urbană, despre implementarea sistemului inteligent de trafic, despre proiectele de transport sustenabil, despre reabilitarea străzii Victoriei, despre prelungirea străzii Gării și despre toate intervențiile care, puse cap la cap, schimbă modul în care se prezintă Baia Mare azi. Vorbim și despre alte proiecte majore, de viitor, precum noi pasaje rutiere supraterane și subterane, poduri și legături rutiere, modernizări de artere, proiectul noii autogări și programul de reabilitare integrală a străzilor din municipiu. Facem, practic, o radiografie completă a infrastructurii rutiere de azi, a proiectelor pe care deja le derulăm și a celor pe care urmează să le implementăm”, au explicat organizatorii.