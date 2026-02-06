La Dragomirești, investiții pe final, de recepționat în 2026

Autoritățile din orașul Dragomirești finalizează mai multe obiective de investiții, după cum ne spune primarul Vasile Țiplea. Zilele următoare se recepționează asfaltări pe 9 kilometri, prin PNRR; e vorba de piste de biciclete. După 7 ani de luptă, se finalizează noul Plan urbanistic, ce aduce o creștere a intravilanului cu 12%, datorită dezvoltării localității. Edilul ne spune că dezvoltarea vine pe fondul în care orașul ajunge, cu actualele investiții, la 99% grad de asfaltare, cu rețele funcționale de apă și canalizare și cu iluminat public. Dar, în paralel, cu finanțări locale, guvernamentale sau europene, administrația din Dragomirești are 20 de obiective de investiții în lucru, de la asfaltări la dotări, la parc fotovoltaic, parc etnografic etc.