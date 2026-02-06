Primăria plătește peste 2 milioane euro pentru preluarea piețelor în patrimoniu

După îndelungi negocieri, administrația municipală este pe cale să încheie un acord cu agentul economic care a desfășurat o serie de activități comerciale în Piața Izvoarele, Piața Albina și Piața Bilașcu. Înțelegerea are ca scop încheierea litigiilor istorice care ar fi putut duce la plata unor daune importante de către municipalitate, dar și trecerea piețelor în patrimoniul municipiului Baia Mare.

Costul final al tranzacției a fost stabilit, treptat, la 2,1 milioane de euro, sumă cu 30% mai mică față de pretențiile inițiale ale vânzătorului. „Rămâne ca și consilierii locali să aprobe tranzacția și cred că există suficientă bunăvoință și simț de răspundere printre aleși pentru ca acțiunea să fie dusă până la capăt în cel mai scurt timp”, a explicat Doru Dăncuș, edilul municipiului.

Acesta a punctat că Piața Izvoarele, spre exemplu, urmează să fie refăcută complet, la noile standarde, astfel încât băimărenii să-și poată face cumpărăturile într-un spațiu modern.

„De ce este atât de important acest demers? Pentru că, odată cu stingerea litigiilor, vom putea să semnăm contractul de finanțare în valoare de circa 35 de milioane lei, aflat deja pe masa ADR Nord-Vest și din care jumătate reprezintă fonduri nerambursabile, pentru reabilitarea și modernizarea Pieței Izvoarele”, a mai explicat primarul Băii Mari.