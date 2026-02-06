Primarul din Recea ia masa cu elevii, pentru a confirma calitatea produselor

Elevii din Comuna Recea beneficiază, zilnic, de programul „Masă sănătoasă” la școală. Pentru a se convinge de calitatea produselor alimentare oferite copiilor, primarul s-a hotărât să mănânce zilnic cu ei același meniu. Pe cheltuiala proprie. Îl costă 15 lei meniul.

„Am fost la Școala Gimnazială Recea, unde am mâncat împreună cu copiii din clasa a VIII-a, meniul pregătit pentru ei în programul masa sănătoasă. Același meniu este pregătit pentru toți cei 362 de copii din grădinițele și școlile din Comuna Recea. Am plătit din banii mei meniul și am solicitat bon fiscal. Voi proceda la fel și în zilele următoare, astfel încât să putem fi toți convinși cu privire la calitatea mâncării pentru copii. Copiii au fost încântați și mi-au spus că mă primesc și mâine cu ei la masă”, a explicat Alexandru Ardelean, primarul din Recea.