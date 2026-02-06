S-a semnat contractul de execuție a Aquaparkului din Baia Mare

Proiectul de realizare a viitorului Aquapark din Baia Mare a primit, oficial, undă verde. Ieri s-a semnat contractul de execuție pentru obiectivul de investiții „Complex de Agrement Acvatic Câmpul Tineretului” – aferent Complexului socio-cultural-sportiv și de agrement.

La eveniment au fost prezenți Marcel Boloș, director general al ADR Nord-Vest, precum și reprezentanți ai administrației publice locale.

„Asistăm la un moment important în istoria municipiului Baia Mare, care marchează o nouă perioadă de dezvoltare. Astăzi semnăm cel mai mare contract de execuție a unor lucrări, ca valoare, de după Revoluție, pe care îl avem în oraș, de care se discută de mai bine de 15 ani”, a spus Doru Dăncuș, edilul Băii Mari.

În urma licitației, contractul s-a atribuit unei asocieri de firme la valoarea de 100.991.900 lei fără TVA, adică cu circa 12 milioane de lei mai puțin decât valoarea estimată înaintea procedurii de achiziție publică. Din acești bani, puțin peste 60 de milioane reprezintă fonduri nerambursabile de la ADR Nord-Vest, restul fiind contribuția proprie a primăriei. Investiția va fi realizată pe o suprafață de 32.684 mp (aprox.3,2 ha), cu o suprafață construită ca amprentă la sol de 5.714 mp. Complexul va avea mai multe piscine în aer liber și acoperite, atât pentru copii, cât și pentru adulți, capacitatea sa fiind de 1.500 de persoane vara și 400 de persoane în sezonul de iarnă. Durata de finalizare a lucrărilor este de 24 de luni, plus încă două pentru proiectare.

Proiectul reprezintă o premieră și pentru organismul finanțator: „Asistăm la semnarea primului contract de execuție lucrări a infrastructurilor de agrement pe care le-am promovat în Programul Regional Nord-Vest. De asemenea, în istoria orașului Baia Mare este unul dintre proiectele semnificative ce va schimba viitorul și strategia de dezvoltare în următorii ani pentru tot ceea ce înseamnă serviciile de agrement oferite populației, cât și pentru cei care, în calitate de turiști, vor călca pragul acestei importante investiții” , a spus și directorul ADR Nord-Vest, Marcel Boloș. Ideea desprinsă la finalul evenimentului a fost aceea ca execuția lucrărilor să se încheie, pe cât posibil, înainte de termenul specificat în contract.