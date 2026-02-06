Trei poduri din Maramureș au nevoie de intervenții urgente

După surparea unei grinzi la podul de la Vișeu de Jos care asigură legătura cu Bocicoel, ies la iveală probleme și pe alte poduri din județ. Reprezentanții Consiliului Județean Maramureș spun că se impun intervenții de urgență și pe podurile de la Rogoz și Băiuț.

„La podul de la Vișeu de Jos ce face legătura cu Bocicoel a fost făcută o expertiză tehnică în timp record, să putem relua circulația. Am propus această expertiză pentru a fi adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, a fost votată și am putut cu indicațiile oferite de expert să redeschidem circulația pentru o perioadă de câteva luni. În această perioadă împreună cu CJSU vom alege pe care dintre podurile ce sunt într-o situație precară în Maramureș vom interveni. Mai avem soluția unei finanțări europene în perioada imediat următoare, dar mai avem două poduri într-o situație dificilă: podul de la Rogoz și podul de la Băiuț. Trebuie să avem strategia clară pentru cele 3 poduri unde trebuie să intervenim în acest an”, a declarat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.