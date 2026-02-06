Ziua Internațională a Cititului Împreună la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu”

Sub genericul „Cititul ne aduce împreună”, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” Compartimentul Împrumut carte pentru copii, au avut loc, în data de 4 februarie, activități menite să celebreze Ziua Internațională a Cititului Împreună, un eveniment global de promovare și încurajare a lecturii.

Pentru acest an, tema propusă de organizația LitWorld este „Sărbătorește învățarea!”

„În acest sens, bibliotecarele au pregătit copiilor cele mai frumoase lecturi, prin care le-au adresat invitația de a sărbători învățarea, considerată un proces continuu. Alături de preșcolarii de la Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Baia Sprie – Structura Grădinița Tăuții de Sus (dir. prof. Flavia Schlesinger), coordonați de cadrele didactice: Maria Brumar, Liliana Mariana Tomoiagă, Andreea Maria Urs și Andreea Raluca Iluc, am citit prin intermediul imaginilor cărțile: «Întrebări și răspunsuri pentru cei mici» și «Ghici ce se ascunde aici!», învățând noutăți despre lucrurile din jurul nostru. Împreună cu elevii clasei pregătitoare A de la Școala Gimnazială «Avram Iancu» (dir. prof. Ioan Marian Pop), coordonați de profesor pentru învățământ primar Ioana Coza și bibliotecar Simona Ardusătan am parcurs lectura cărții «Leul din bibliotecă», scrisă de Michelle Knudsen și tradusă de Florin Bican. Aceasta este o poveste despre un leu, o bibliotecă, cărți și aventuri care îl pot fascina până și pe regele junglei. Copiii au învățat că, uneori, este bine să încalci regulile, când există un motiv serios”, au transmis bibliotecarele de la Secția Copii.