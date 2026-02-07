Bani pentru sisteme de alimentare centralizată cu energie termică din surse regenerabile

ADR Nord-Vest a deschis perioada de depunere pentru apelul 321 – Sprijinirea investițiilor în sisteme de alimentare centralizată cu energie termică din surse regenerabile, dedicat comunităților rurale din Regiunea Nord-Vest. Primăriile din Maramureș pot accesa aceste fonduri.

„Pentru mulți oameni din mediul rural, iarna vine la pachet cu griji: încălzire, costuri, fum și soluții improvizate. Prin acest apel, autoritățile locale (primăriile) pot construi sisteme moderne de alimentare centralizată cu energie termică, pe scurt, SACET, care aduc căldură și apă caldă la nivel de comunitate, nu gospodărie cu gospodărie. Vorbim despre investiții bazate pe surse regenerabile, inclusiv biomasă, și pe tehnologii de cogenerare care produc eficient căldură, apă caldă și energie electrică. Soluții testate deja în alte comunități europene, adaptabile și la satele noastre, cu sprijinul fondurilor europene”, spun reprezentanții ADR Nord-Vest.

Apelul are o alocare totală de aproape 22 milioane de euro, cu proiecte eligibile între 200.000 și 7 milioane de euro. Pentru gospodăriile vulnerabile, sunt eligibile inclusiv investiții în instalațiile interioare, în limita a 300.000 de euro per proiect, un detaliu care poate schimba radical confortul termic al oamenilor. Cererile de finanțare pot fi depuse până în 18 februarie 2026, ora 10:00, prin MySMIS 2021+. Tradus simplu acest proiect înseamnă: mai puține griji pentru oameni, mai puțin fum în aer, mai puțină presiune pe păduri și un trai mai predictibil pentru comunitățile rurale.