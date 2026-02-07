Care sunt prioritățile trasate serviciilor din Primăria Baia Mare pentru acest an?

Autoritatea publică locală a stabilit un set de priorități și de măsuri pe care serviciile din subordine le vor implementa în 2026. Acestea sunt menite să eficientizeze activitatea primăriei, dar și să creeze premisele necesare dezvoltării orașului în perioada următoare.

Prezentăm mai jos câteva priorități și măsuri stabilite pentru anul acesta.

Astfel, Direcția Economică este în lucru cu simularea proiectului de buget pentru anul în curs, dar și cu finalizarea demersurilor privind obținerea creditului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Direcția Patrimoniu trebuie să finalizeze demersurile pentru preluarea clădirii REMIN și reabilitarea Pieței Izvoarele. Apoi, legat de procedura de atribuire a locurilor de parcare: aplicația trebuie corelată cu cea de la Indeco. Obiectivul clar este ca procesul să se poată desfășura integral online, fără documente fizice.

Societatea Vital trebuie să continue investițiile prin finanțare deschisă – 40 milioane lei din fonduri proprii, dar și să fructifice discuțiile demarate cu BDCE pentru susținere financiară în acest demers. Direcția Investiții are ca țintă recepționarea Creșei Mari și a Creșei Mici, ale căror lucrări sunt preconizate să fie finalizate în luna martie.

Direcția Proiecte se ocupă de închiderea procedurilor pentru Piața Izvoare și de contractul de execuție pentru Aquapark, dar și de accelerarea procedurilor aflate în lucru și a etapelor de evaluare pentru obiectivele de investiții. De asemenea, trebuie să prioritizeze proiectele pentru apelurile ADR. CS Minaur are în sarcini achiziționarea unui autocar pentru deplasări, în vederea reducerii cheltuielilor pe termen mediu și lung, dar și angajarea unui expert în marketing și creșterea veniturilor proprii ale clubului.

Societatea Urbis trebuie să-și crească veniturile prin optimizarea flotei, dar și să-și dezvolte în acest an componenta de autogară, la sediul Urbis, o necesitate a cetățenilor. Direcția de Asistență Socială are ca plan stabilit continuarea susținerii financiare a programelor pentru copiii cu sindrom Down, dar și relocarea așeză­rilor informale din Baia Mare. Poliția Locală are ca sarcini: crearea unui call center – sistem similar cu 112; achiziționarea și operaționalizarea unei ambulanțe pentru sterilizări veterinare; noi măsuri pentru combaterea cerșetoriei, dar și pentru optimizarea circulației și creșterea disciplinei în construcții. La SPAU trebuie regândită administrarea parcărilor pe care le gestionează; construirea Fântânii Rivulus în noua Piață a Revoluției sau includerea achiziționării unor utilaje de deszăpezire pe lista de investiții din acest an. Nu în ultimul rând, Spitalul TBC are în sarcini finalizarea lucrărilor în curs, cu accent pe cele de eficientizare energetică, dar și înființarea unei secții de oncologie cu 10 paturi.

Toate aceste directive le-au fost transmise, într-o ședință desfășurată zilele trecute, factorilor decidenți din Primăria Baia Mare, de la șefi de direcții la directori ai serviciilor aflate în subordine de către primar.