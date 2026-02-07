Centrul Luchian oferă consiliere psihologică copiilor, dar și aparținătorilor

În cadrul Centrului de Zi „Luchian”, consilierea psihologică reprezintă un serviciu esențial, conceput pentru a răspunde nevoilor reale ale copiilor și tinerilor cu dizabilități. În același timp însă, și familiile beneficiarilor primesc sprijin atunci când se simt depășiți de situație.

„Fiecare intervenție este adaptată vârstei, diagnosticului și posibilităților fiecărui copil sau tânăr, într-un cadru sigur și empatic. În același timp, știm că a fi părinte sau aparținător al unei persoane cu dizabilități nu este ușor. Presupune un efort emoțional constant, decizii dificile, griji, întrebări și, uneori, o oboseală care nu se vede. De aceea, consilierea psihologică din cadrul centrului este dedicată și aparținătorilor, oferindu-le un spațiu în care pot vorbi deschis, pot primi sprijin, claritate și încurajare. Psihologul centrului își desfășoară activitatea atât cu beneficiarii înscriși în programul centrului, cât și cu cei din programul ambulatoriu, precum și cu aparținătorii acestora, individual sau în cadrul grupurilor de suport organizate lunar. Programul este conceput astfel încât să răspundă tuturor acestor nevoi, fără a afecta desfășurarea firească a activităților din centru”, au explicat reprezentanții Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare.

Pe lângă consilierea psihologică, la Centrul Luchian sunt organizate și grupuri de suport, destinate tuturor celor care îngrijesc persoane cu dizabilități din municipiul Baia Mare.

„Ne propunem să oferim nu doar sprijin emoțional, ci și informații utile și concrete, legate de drepturi, birocrație, sănătate și resurse comunitare, cu implicarea specialiștilor centrului și a invitaților din instituții partenere.

Consilierea psihologică, la Centrul Luchian, este despre a nu fi singur, despre a avea unde să întrebi, să înțelegi și să mergi mai departe, pas cu pas”, au mai punctat oficialii DAS Baia Mare.

Pentru informații suplimentare, cei interesați se pot adresa direct Centrului de Zi „Luchian” – 0262.218242 sau 0736.104335.