E oficial. Sprijin financiar suplimentar pentru persoanele cu dizabilități

Persoanele cu dizabilități din Baia Mare vor primi un sprijin financiar din partea primăriei. Ajutorul are rolul de a ajuta această categorie vulnerabilă să-și achite impozitele pe locuință și mașină, de la care nu mai sunt scutite din acest an.

„Municipiul Baia Mare prin Direcția de Asistență Socială (DAS) acordă un sprijin, susținut din bugetul local, cu titlu de compensație pentru plata impozitului aferent clădirii folosită ca domiciliu, pentru terenul aferent acesteia, și pentru mijloacele de transport, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor încadrate în grad de handicap grav, grav cu asistent personal și accentuat, respectiv a reprezentanților legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav și accentuat, cu domiciliul pe raza Municipiului Baia Mare. Compensația se acordă în cuantum de până la 500 lei/beneficiar, dar nu mai mult decât valoarea impozitului datorat de beneficiar”, au explicat responsabilii DAS Baia Mare.

Sprijinul se va acorda la cerere, care se va depune la sediul Direcției de Asistență Socială Baia Mare, str. Dacia nr. 1 sau la Centrul Civic situat pe str. Gării nr. 6 sau online la adresa de email das@baiamare.ro. Cererea se va depune cel târziu la data de 30.10.2026, indiferent de data anterioară la care s-a achitat impozitul. Plata se va realiza în termen de 15 zile lucrătoare de la stabilirea dreptului, dar după aprobarea bugetului local pentru anul 2026.