Încep lucrări de apă-canal pe mai multe străzi din Baia Mare

Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în perioada 9 februarie 2026 – 30 aprilie 2026, se vor derula lucrări ale societății VITAL pe următoarele străzi: Petru Rareș, Matei Basarab, Aleea Amurgului, Gării și Murelor. Lucrările executate sunt în cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată – C.L. 06 – Extindere rețea canalizare, Reabilitare colector canalizare”. Intervalul include și refacerea zonelor afectate de intervenții. Lucrările efective presupun săpătură deschisă la adâncimi cuprinse între 3,5 și 4,5 metri, în zone de carosabil, trotuare și spații verzi.