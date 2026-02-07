Probleme în folosirea platformelor inteligente de colectare selectivă a deșeurilor din Baia Sprie

Băisprienii au implementat în oraș un sistem nou, modern, digitalizat, pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Se pare însă că unii nu s-au putut acomoda încă cu noile tendințe.

Primăria orașului face un apel tuturor să folosească aceste insule ecologice conform instrucțiunilor: „Pentru o mai bună colectare a deșeurilor menajere, anunțăm populația că sacul cu gunoiul menajer poate fi depozitat atât în containerele negre (rezidual), cât și în containerele maro (biodegradabil).

Vom folosi ambele containere și în acest scop acestea vor fi redenumite și inscripționate. Facem în continuare apel tuturor cetățenilor să folosească cardurile și să depoziteze corect deșeurile. Igiena și regulile de conviețuire și de bun-simț trebuie să conteze mai mult decât comoditatea”, este îndemnul autorităților locale din Baia Sprie. În ceea ce privește noul program de colectare, acesta a rămas neschimbat. „În urma discuțiilor purtate cu SC Drusal anunțăm revenirea la programul de frecvență săptămânală la colectarea deșeurilor menajere. Calendarele anuale cu programul colectărilor în zona de case vor fi realizate și distribuite către cetățeni în cel mai scurt timp. Până la distribuirea lor fizică către dumneavoastră vă rugăm să folosiți calendarele afișate public”, au mai completat cei din primărie.