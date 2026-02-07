Retrospectivă 2025, un an interesant în materie de muzică, film, jocuri

Ramurile moderne ale artei s-au comportat interesant în 2025. Știm, suntem deja de o lună în 2026, dar se mișcă foarte greu piața muzicală, la fel a filmelor, de jocuri nu mai vorbesc. Ce-a fost bun de consumat anul trecut, în materie de film, seriale, muzică, jocuri?

Muzică

Anul 2025 n-a fost unul fenomenal în materie de muzică. Ceea ce nu exclude apariția unor albume de calitate, dacă ne referim la muzica modernă ceva mai cultă, nu la hituri. Ce ne șochează însă este apariția muzicii făcu te cu Inteligență Artificială, de multe ori chiar de bună calitate. Geme Youtube-ul de „artiști”, de colecții, de prelucrări. Dacă nu ne credeți, căutați manele rock sau Eminescu rock și veți înțelege ce spunem. Dar revenind la albumele de valoare, să amintim, pe genuri, după cum urmează: în Rock, am avut albume valoroase ale unor Dream Theater, Halestorm, Jinjer, Avantasia, Megadeth, Testament. Se adaugă confirmări de valoare ale unor nume mai noi, gen Spiritbox, Turnstile, Babymetal, Soen sau Ghost. Să nu omitem clasicii, bătrânii rock ce au demonstrat că mai au ceva de spus. În 2025, au avut albume noi Ringo Starr, Bryan Adams, Bruce Springsteen, Dolly Parton, Rick Wakeman, Jon Anderson ori Willie Nelson, unii chiar cu câte două. În Blues, am avut valoroase albume de colaborări între generații, gen Taj Mahal cu Keb Mo sau Kenny Wayne Sheperd cu Bobby Rush, dar și album acustic al actualului rege, Buddy Guy. Au confirmat și noile staruri Samantha Fish, Joanne Shaw Taylor, Anthony Gomes sau Joe Bonamassa, ultimul a avut… patru albume scoase, inclusiv un all star dedicat fostului rege, B.B.King. În Jazz, nume clasice gen Charles Lloyd, David Murray au revenit cu albume, la fel contemporani ca Joshua Redman, plus superbul duet John Scofield/Dave Holland, dar și tineri precum Jon Batiste, Yazz Ahmed sau GoGo Penguin. Cu albume 2025 valoroase, cu toții. În fine, rămânând în zona cultă, folclorul internațional numit pompos World Music a dat dovadă de creativitate, am avut valoroase albume de tango, de flamenco, fuziuni rock sau jazz cu muzică turcească, mongolă, țigănească, indiană. Și încă o observație: scena muzicală mondială s-a și polarizat masiv în zona politică, artiștii militând sau chiar cântând în favoarea sau defavoarea unei orientări. Vezi cazul Bruce Springsteen – pe față împotriva politicilor MAGA, ori Kid Rock pe dos, proTrump aproape fanatic.

Lumea filmului

În cinematografie, deși de ani buni adie vânt de criză, de greve, ce au generat foarte multe remake-uri, totuși am avut și filme de valoare. În zona filmelor de artă, musai de căutat The Life of Chuck, o surprinzătoare omisiune din zona nominalizărilor la Oscar. La fel, Train Dreams. Filmele thriller și horror au fost bine reprezentate, cu 28 Years Later, Good Boy, Weapons, Frankenstein, Sinners. La fel fanii filmelor SF au avut parte de noul Avatar, dar și de 2x Predator, film plus animație, unul mai bun ca altul. În zona politică, A House of Dynamite pune câteva întrebări dificile, la fel ca Greenland 2. La fel One Battle After Another, unde nu Leo DiCaprio, mult-prea-premiat, merita atenția, cât rolul negativ superb al lui Sean Penn, care ca rol și înfățișare îl sugerează pe antipaticul șef ICE Greg Bovino. Ia căutați imagini, să vedeți unde bate Sean Penn, cu rolul ce ar merita clar un Oscar, dar nu-l va primi, fără să genereze scandal… O altă aluzie la dictatură face și (în sfârșit) reușita ecranizare The Long Walk după un roman de-al lui Stephen King. Iar Sisu 2 e haios chiar de e exagerat, ca film de acțiune, dar mută povestea din zona nazistă în zona sovietică-stalinistă, foarte de actualitate. În fine, dacă vreți să vedeți o comedie bună, să râdeți din tot sufletul, vă propunem umorul sec britanic, cu „Fackham Hall”. Merită efortul!

Nu ieșim din lumea filmului fără a enumera serialele de televiziune de calitate, mai ales de când ele atrag ca un magnet nume imense de la Hollywood, de la Nicole Kidman la Robert de Niro sau Al Pacino. Astfel, merită văzute seriale precum American Primeval-perioada goanei după aur, Zero Day – thriller politic, Dexter – Resurecction, Paradise, controversatul Adolescence, simpaticul dulce- amărui Dying For Sex, Steal, serialul medical (oarecum altfel) The Pitt, intrarea lui Alien în zona serialelor cu surprinzătorul Alien – Earth, dar și prequelul Game of Thrones ce e în curs – A Knight Of Ther Seven Kingdoms. Și clar am omis seriale în curs, ce au ajuns anul acesta la sezonul 3,4,5, dar care nu vin cu ceva nou, decât cu sezoane foarte bune.

Gaming

Dacă Dvs nu vă jucați pe PC ori pe diferite console, sunt printre noi care o fac. De la o generație anume încoace, e ceva firesc să te așezi la computer sau la consolă și să consumi 2 ore din seară într-o lume virtuală, făcând… ce-ți place. Descărcându-te. Ce a fost valoros în 2025 în materie de jocuri? Hades 2, foarte, foarte popular. Multiplayerul Arc Raiders. Puzzle-ul Blue Prince. Clair obscure: Expedition 33, jocul anului. Ghost of Yotei. Hollow Knight-Silksong, foarte foarte așteptat și jucat. Alte nume valoroase – Kingdome Come – Deliverance 2, Death stranding 2 – On The Beach. Dar au fost și evenimente în piața jocurilor. Warner Bros a închis trei companii de producție jocuri, printre care rasatul Monolith. Nintendo a lansat varianta Switch 2, au vândut 10 milioane de unități în primele 4 luni. La fel, compania Valve a lansat trei gadgeturi noi, inclusiv o consolă. Compania Ubisoft, legendară, a fost cumpărată de un grup de investitori din Arabia Saudită.

Și da, și în acest an, genurile de mai sus au fuzionat de câte ori au avut ocazia. Muzica de film a concurat la egal cu muzicile culte, inclusiv cu cea clasică. La fel, s-au făcut filme pe baza unor jocuri, de gen Devil May Cry, Minecraft Movie, Splinter Cell-Death­watch etc. Și da, am avut filme muzicale la fel ca musicaluri de Broadway, de la Pirates la Purple Rain, de la Paddington la A Knight’s Tale. Se întâlnesc noile ramuri ale artei mai ușor, mai prolific, de când cu tehnologia? Evident. Rămâne să vedem dacă tehnologia va afecta și calitatea. Iar omniprezența AI în muzică, film și gaming e evidentă și va avea clar un cuvânt de spus. Bun sau rău.