Se schimbă strategia de promovare a Maramureșului, la târgurile de turism

Maramureșul revine la Târgul de Turism al României cu un concept nou, au anunțat oficialii Consiliului Județean Maramureș. În primul rând, promovarea se va face prin mijloace electronice, respectiv materiale video, coduri QR. Pe de altă parte, nu se mai merge pe conceptul de city break, ci pe o altă variantă, aceea în care turiștii stau 72 de ore în județ pentru a descoperi frumusețea zonei, obiectivele culturale și religioase.

„Anul acesta venim cu un concept nou: 72 de ore în Maramureș. 72 de ore de tihnă pentru că Maramureșul nu se vizitează pe fugă. Nu e un city break, ci un county break, adică ai nevoie de minimum 3 nopți și 4 zile ca să-l simți cu adevărat. Astăzi, turiștii stau în medie doar 1,5 zile în județ, iar noi vrem să schimbăm asta. Vrem mai mult timp petrecut aici și mai multă valoare adusă comunităților locale. Renunțăm la pliante, la zgomot și la superficial și venim cu o abordare digitală, cu QR code-uri, cu un mesaj clar, coerent și calm. Am luat această decizie și pentru că tour-operatorii ne-au spus clar: Maramureșul a lipsit și se simte când nu ești prezent. Noi ne dorim un lucru simplu, dar ambițios: ca Maramureș să fie un județ de elită în turism”, a semnalat președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea.

Circuitul turistic ar urma să aibă ca punct de pornire municipiul Baia Mare. Se va merge înspre oameni, gastronomie, obiective de interes: Mocănița, pârtii de schi etc.

Oficialii CJ mai spun că e nevoie de o altă abordare, deoarece politica dusă în mandatul precedent a fost păguboasă pentru județ. Atunci Maramureșul a fost reprezentat de Organizația de Management al Destinației. „În urma controalelor Curții de Conturi, Corpului de Control am descoperit numeroase ilegalități și datorii ce treceau de 1,5 milioane lei. OMD-ul a fost dat în judecată, am avut diferite procese. Chiar săptămâna trecută am făcut plăți de peste 600.000 lei către corul Madrigal. Cheltuieli nelegale. Deciziile instanțelor trebuie respectate, oamenii au avut contracte, chiar dacă CJ și OMD nu au respectat legea. Indiferent de datoriile pe care le avem, Maramureșul e un județ turistic, avem nevoie să fim reprezentați la evenimente importante”, a mai spus șeful administrației maramureșene.