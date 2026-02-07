Semne firave de primăvară?

Pe alocuri, cei care trăiesc sau se ocupă în natură, încep să vadă primele semne de slăbire a iernii. Nu chiar de primăvară… Totuși, au apărut ici-colo muguri. Pe de altă parte, apar primele ciuperci ce pot fi consumate. Un fel deja prezent este Urechea lui Iuda – Auricularia Judae, ce se găsește mai cu seamă pe trunchi de soc, consumate și chiar vândute în comerț pentru mâncăruri asiatice. Urechiușe de lemn…așa apar în comerț. Alte ciuperci, mai mult frumoase decât gustoase, sunt Pocalul piticilor, zise și Rumenele pe la noi, se fac pe lemn mort, sunt frumoase, chiar comestibile, dar fără mare valoare culinară. De asemenea, în locuri mai calde am văzut și primele flori Ciuboțica cucului, din marea familie Primula!