Un concept curajos, la Colonia Pictorilor: „Metamorphosis”

Vineri, 13 februarie, de la ora 18, Marquis Collective revine pe scena locală cu spectacolul „Metamorphosis”, la Centrul de Artă Contemporană Colonia Pictorilor Baia Mare. Formația aduce pe scenă conceptul premiat la Mittelyoung Awards, Italia. Sub viziunea Patriciei Marchiș, grupul s-a impus ca o voce definitorie a avangardei românești, cu un palmares care vorbește de la sine. De la scene europene, precum Mittelfest (IT) sau Nei Suoni dei Luoghi (IT), până la cele mai importante festivaluri de profil din țară – Gărâna Jazz, Timișoara Jazz, JazzCave, Classix, Sibiu Jazz, Johnny Răducanu sau Jazz Napocensis – Marquis Collective și-a consolidat statutul de reper al noului val fusion.

Spectacolul lor, „Metamorphosis”, a fost aclamat de criticii internaționali drept „un concert dinamic și fluid, cu un impact radiant asupra publicului”. Prin acest proiect curajos, Marquis Collective redefinește granițele stilului fusion, îmbinând virtuozitatea clasică cu libertatea jazzului și energia rockului, într-o construcție sonoră modernă, esențial de experimentat live. Prețul biletului: 50 lei.