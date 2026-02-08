Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

Duminică, 8 februarie 2026, a XXXIV după Sfintele Rusalii, a întoarcerii Fiului Risipitor, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul mulțimii credincioșilor veniți la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare, în număr foarte mare, unde a săvârșit Sfânta Liturghie Arhierească și a rostit cuvânt de învățătură.

„Cea de doua duminică a Triodului, adică a XXXIV-a după Sfintele Rusalii, este despre întoarcerea Fiului Risipitor. Mântuitorul a spus această minunată pildă, unică, extinsă și profundă în conținut și în învățături, a spus-o la judecata pe care I-o făceau cărturarii și fariseii că petrece timp împreună cu vameșii și cu păcătoșii. A fost, oarecum, o mustrare pe care Mântuitorul le-a făcut-o cărturarilor și fariseilor, deoarece ei se considerau drepți înaintea lui Dumnezeu, privilegiați de Dumnezeu și popor ales. Despre poporul ales este, de fapt, pericopa evanghelică de astăzi, care a risipit iubirea, bunătatea și darurile lui Dumnezeu, cu care l-a îngrădit, pe care l-a dăruit și l-a protejat în istoria și în existența lui, dăruindu-i cele zece porunci, legea și proorocii. De fapt, pe de o parte, astăzi am văzut doi fii, doi frați, unul fidel rânduielilor părintești și altul care a călcat în picioare rânduielile părintești. Și a plecat din familie, luând parte din moștenirea lui și risipind-o în mod necugetat în petrecere, în ospețe, împreună cu prietenii, care, în momentul în care nu a mai avut ce să le ofere, l-au abandonat, n-a mai avut prieteni, n-a mai avut cunoscuți și a trebuit să ajungă, să devină rob, slujbaș, într-o condiție subumană, păstor de porci. Asta este, de fapt, concluzia pericopei evanghelice de astăzi, că omul, dacă abandonează valorile, dacă abandonează familia, dacă abandonează și risipește moștenirea, nu prețuiește iubirea Tatălui și moștenirea pe care a primit-o riscă să o risipească și să se răcească, nu doar material, ci să se răcească duhovnicește sau spiritual, să se golească de lumină, să se golească de consistență, de gândire sănătoasă, de o judecată limpede. Pe de altă parte, și Tatăl este risipitor, pentru că Tatăl, pe de o parte, nu îngrădește libertatea, este risipitor de bunătate și de dreptate. Nu îngrădește libertatea fiului, ci împlinește voia și îi oferă parte din moștenire. Pe de altă parte, așteaptă cu multă iubire întoarcerea fiului rătăcit, iar când se întoarce, nu îi face niciun reproș. Deci, risipește toată iertarea și una peste alta, face și un ospăț, cum n-a făcut niciodată, pentru că îi spune fiului cel mare, care a rămas în casa părintească, să ne veselim și să ne bucurăm că acest frate, fratele acesta, zice, al tău, mort era și a înviat, pierdut era și s-a aflat. Acum, la intrare, mai avem două săptămâni și intrăm în Postul cel Mare, în care Dumnezeu ne cheamă să chivernisim cu înțelepciune vremea vieții noastre, darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu, să agonisim cu multă stăruință toate virtuțile creștine și să ne înveșmântăm frumos, readucând haina cea dintâi. Până la urmă Tatăl îi dăruiește din nou și Fiul cere să-l primească ca pe un slujitor. Tatăl îi redă demnitatea de fiu, îi redă înfierea, îi dă inel în deget, îl îmbracă în haine curate, încălțăminte în picioare și mantie de fiul al său, mantie nobilă de fiul al tatălui său. Și noi se cuvine să ne îmbrăcăm în haina cea duhovnicească a virtuților, devenind din nou, după rătăcirea noastră în lume și risipirea darurilor pe care ni le-a dăruit Dumnezeu, devenind din nou fii ai lui Dumnezeu după har. Slavă lui Dumnezeu pentru toate.”

Sfânta Liturghie Arhierească

Soborul a fost alcătuit din Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial, Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar, Protos. Serafim Bilț, eclesiarh, Pr. Prof. Florin Hoban, directorul Seminarului Liceal Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Dr. Valeriu Vana, consilier eparhial pentru pelerinaje, directorul Agenției „Pelerinul Creștin”, Pr. Viorel Bud, Pr. Dr. Claudiu Ciascai, duhovnicul Seminarului Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Florin Bălan, Pr. Ionuț Pleș, Arhid. Teodosie Bud, consilier eparhial economic, Arhid. Vlad Verdeș, consilier eparhial cultural, Arhid. Lucian Burnar, secretar eparhial, Arhid. Dr. Nifon Motogna, consilier eparhial pentru administrarea Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” Baia Mare, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Vlad Nechita, inspector eparhial pentru catehizarea tineretului, Arhid. Petru Vasile Bud, referent la secretariatul eparhial, Diac. Ionuț Hotico, referent la secretariatul eparhial, Diac. Sebastian Alexandru Cupșinar, Diac. Vasile Chindriș.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul Psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Denis Damaschin Sulițanu, manager Diac. Dănuț Silviu Pop, și Corul „Doxologia” al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijat de Prof. muzicolog Paula Bondre.

Cuvântul de învățătură

Un cuprinzător și folositor cuvânt de învățătură a adresat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin credincioșilor din Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, pornind de la Evanghelia duminicii a întoarcerii fiului risipitor:

„Care este, de fapt, tâlcul acestei Sfinte Evanghelii? Întrucât ei, elitele, judecau pe Hristos că îi primește pe păcătoși, pe vameși și pe femeile păcătoase și petrece în compania lor, ei socotindu-se în atenția maximă a lui Dumnezeu, ca popor privilegiat și popor ales, ca fiul cel mare, ei îl reprezintă pe fiul cel mare, care a fost fidel tatălui. Adică ei, ca popor, au fost fideli lui Dumnezeu că aveau cele zece porunci, Legea și proorocii și fiul cel mic îi reprezintă pe cei dintre păgâni, care nu au stat lângă Dumnezeu și nu au păzit poruncile Lui, nici nu le cunoșteau și au petrecut în toate părțile. Și atunci, Mântuitorul aici vrea să arate că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe toți oamenii. În primul rând pe cel pierdut, oaia cea rătăcită sau pierdută. Așa spune la Evanghelia Vameșului Zaheu, că Fiul Omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut, pe cel rătăcit, pe cel căzut între tâlhari, între tâlharii păcatelor. Dar ei nu acceptau și nu înțelegeau. De aceea Mântuitorul le vorbea în pilde și de fapt îi biciuia. Acum, pilda este luată din realitate. Se poate întâmpla și se întâmplă adesea. Se întâmplă adesea.”

Apoi, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a mai spus, actualizând, că:

„Am mai risipit, risipim din zilele vieții noastre, din darurile pe care le-am primit, că nu avem toți bogăție ce să risipim, că de-abia ne ducem zilele de pe o lună pe alta, cu taxele și impozitele și cu tot ce avem de întreținere și hrană și medicamentele și toate costă mult. Deci, ești liber, deci e democrație. Și ce însemnează democrație? Ești liber. Și ce însemnează să fii liber? Să te descurci. Că nu-ți dă nimeni pe gratis nimic. Și ești liber să suporți, să rabzi, să ierți. Ești liber să iubești. Ești liber. Foarte bine. Nu te constrânge nimeni să devii dușmanul nimănui, să devii turnător, să furi. Ești liber. Un om liber. Însă trebuie să trăiești responsabil. Despre asta este Sfânta Evanghelie de astăzi. Despre responsabilitatea unei vieți și a chivernisirii darurilor lui Dumnezeu, pe care le-am primit gratuit. Tot ce avem, am primit de la Dumnezeu și împreună cu El trebuie să chivernisim darurile pe care ni le-a dat, să le înmulțim, să le sporim, să dăruim din ce ne-a dat, să nu fim egoiști, să dăruim celorlalți, dacă nu avem lucruri materiale, dăruim un zâmbet, o privire cu drag, o vorbă bună, o rugăciune, iertare și împăcare sunt darurile pe care le putem toți să le avem la îndemână. Și pentru acestea vom primi răsplata. Ce zice? Cel ce a dat și un pahar de apă cuiva nu va rămâne nerăsplătit. Oricâte ne dăruiește Dumnezeu, trebuie să-I fim recunoscători și să-I mulțumim în permanență și să ne aruncăm în brațele Lui, că sunt brațele părintești.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”