Campanie pentru deschidere de noi cluburi CODE Kids în școli și biblioteci

• Lecții gratuite de programare și robotică •

Fundația Progress derulează campania de deschidere de noi Cluburi CODE Kids în mediul rural și urban mic, unde copiii învață gratuit programare în bibliotecile publice sau în școli, fiind urmată o programă bine stabilită pe durata a doi ani, pe nivel începător și ulterior avansat. În anul 2025 au fost 289 cluburi CODE Kids prezente în 40 județe din România și în Republica Moldova, peste 2500 de copii care au beneficiat de cursurile CODE Kids, totalizând peste 14.000 de copii trecuți prin acest program de la inițierea sa în 2017.

Pot coordona aceste cluburi bibliotecarii din bibliotecile publice, profesori sau cadre didactice din școlile locale și angajați sau voluntari din ONG-uri interesate.

În cadrul cluburilor CODE Kids, se vor desfășura activități de Coding – programare de bază, de la zero, Arduino – robotică și tehnologie, Creare – proiecte IT, aplicații de telefon, editări video, jocuri, animații, Soft Skills – webinarii pe teme de muncă în echipă, abilități de prezentare, Aplicații practice – AI, construcții (machete) și alte activități pentru dezvoltarea competențelor digitale prin proiecte tehnologice.

„Proiectul CODE Kids este oferit cu precădere copiilor din mediile rural și urban mic și îi ajută să privească cu încredere în viitor, având certitudinea că vor fi printre cei norocoși, cei care-și vor găsi un loc de muncă și vor avea șansa bunăstării. Unitățile care găzduiesc aceste cluburi la nivel național intră pe lista deschisă a colaboratorilor pentru care încercăm în fiecare an să obținem echipamente IT necesare desfășurării activităților (calculatoare, laptopuri, tablete etc.), în funcție de sponsorizările obținute de Fundația noastră”, au declarat reprezentanții Fundației Progress.

Grupele noi CODE Kids de începători vor începe activitățile în luna martie 2026, prin urmare până atunci reprezentanta/reprezentantul bibliotecii/școlii sau ONG-ul din comunitate poate demara recrutarea copiilor pentru formarea unei grupe de începători având în medie 10 copii, cu vârsta între 10-14 ani.

„Servim educațional pentru dezvoltare de 30 de ani comunitățile mici și mari ale României. În linie cu această cifră rotundă, care ne obligă și ne motivează, sper ca în 2026 să ajungem cu cluburile CODE Kids în peste 300 de comunități. Trăim într-o lume tot mai tehnologizată, iar o generație de tineri pregătită pentru aceste schimbări ar însemna că ne-am apropiat de visul fondatorilor noștri: o Românie în care șansa la educație modernă nu depinde de codul poștal, ci de potențialul fiecărui copil”, a declarat Camelia Crișan, CEO Fundația Progress.

Primul pas pentru deschiderea unui club CODE Kids este completarea acestui formular: https://forms.gle/DT7j2Qr27eZCz8mv8, până în luna martie.