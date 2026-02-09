Cum va arăta și ce dotări va avea viitorul Aquapark din Baia Mare?

Primăria Baia Mare a semnat, la finele săptămânii trecute, cel mai mare contract de execuție din epoca postdecembristă a orașului nostru. Vorbim de peste 100 de milioane lei, bani cu care a început oficial construcția Complexului de Agrement Acvatic „Câmpul Tineretului”.

Obiectivul de investiții, la finalul lucrărilor, va fi unul complex. Prezentăm mai jos detaliile tehnice, și nu numai, ale viitorului Aquapark. Astfel, valoarea estimată a achiziției pentru care s-a demarat procedura de licitație a fost de 112.338.061 lei fără TVA. Contractul semnat săptămâna trecută pentru proiectare, asistență tehnică și execuția lucrărilor propriu-zise are o valoare de 100.991.900 lei fără TVA, deci cu aproximativ 12 milioane de lei sub valoarea estimată. Constructorul este o asociere între firmele Oberhauser Invest SRL, alături de D. Kertesz Instal SRL, AVRIL SRL, Revolution Corporate SRL și Cartacon SRL. Durata contractului este de 26 de luni, din care 2 luni sunt dedicate proiectării și 24 de luni execuției. Avem și o perioadă de garanție de 84 de luni, respectiv 7 ani. Proiectantul este, de asemenea, cu experiență în domeniu. Este același care a asigurat serviciile de proiectare și pentru Aquapark Nymphaea din Oradea.

„Vom aduce unele îmbună­tățiri proiectului inițial, în limitele permise de finanțare. Mă refer la optimizări funcționale și soluții tehnice moderne care vor crește și mai mult atractivitatea complexului, printre care tobogane pentru piscinele exterioare, nu doar cele interioare cum era prevăzut inițial, precum și alte facilități despre care vă voi ține la curent pe parcurs”, a declarat Doru Dăncuș, edilul municipiului.

Investiția se va realiza pe o suprafață de 32.684 mp, cu o amprentă la sol de 5.714,76 mp. Capacitatea de deservire va fi de 1.500 persoane pe timp de vară și 400 persoane pe timp de iarnă. Complexul va include o clădire principală S+P+1E cu vestiare, zone administrative, bazine și tobogane interioare, restaurant, spații de relaxare, bazine exterioare pentru copii și adulți, bazin de înot, bazin de legătură interior-exterior, zonă pentru 1.100 de șezlonguri, terenuri de sport, peste 22.000 mp de spații verzi, alei pietonale și carosabile, zone cu deck și tartan, precum și patru ascensoare moderne, accesibile și persoanelor cu dizabilități. De asemenea, în completarea acestui proiect, se va construi din fonduri proprii ale primăriei, respectiv o parte din suma care va rămâne din creditul accesat pentru a putea asigura cofinanțarea proiectului aquaparkului, o parcare supraterană. Prima de acest fel din Baia Mare, cu 268 de locuri, dintre care 30 cu stații de încărcare electrică și 12 pentru persoane cu dizabilități, dotată cu două lifturi și un sistem de panouri fotovoltaice amplasat pe acoperiș. Pentru acest obiectiv de investiți termenul de execuție este de 12 luni.