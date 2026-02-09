În Desești, o suplimentare la sursa de apă ce va face diferența

Deși are o sursă excelentă de apă, comuna Desești simte că are nevoie de o suplimentare, de când cu modernismul, cu casele tot mai mari. Primarul Gheorghe Bohotici ne spune că la Mara se mai face o fântână, din Bandrea, spre Izvoare, de unde va veni o conductă de aproximativ 3,5 kilometri ce va asigura rețelei apă de munte, de la sursă, nu de suprafață. În paralel, suntem asigurați că locuitorii nu-și pun problema să aștepte sau să se bazeze pe apa din viitoarea acumulare Runcu. Aflăm, de asemenea, din zonă că nu se termină nici anul acesta barajul Runcu, s-a lucrat modest anul trecut, dar foarte bine cu doi ani în urmă. Mai e nevoie de o finanțare mare pentru tehnologia necesară, plus decopertarea versanților.