La finalul lunii, vor fi afișate posturile vacante pentru Titularizare

Pe 25 februarie, pe site-urile inspectoratelor școlare va fi afișată lista tuturor catedrelor vacante/rezervate complete și incomplete pentru concursul național de Titularizare 2026, conform metodologiei-cadru de mobilitate pentru anul școlar 2026-2027. Proba scrisă de la Titularizare 2026, concursul de angajare în învățământ, are loc pe 21 iulie 2026, potrivit calendarului oficial. Până în 30 ianuarie, inspectoratele școlare au transmis Ministerului Educației proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027. Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.