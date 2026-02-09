La Strâmtura, urmează câmp de fotovoltaice și modernizare iluminat

La Strâmtura, de luna viitoare începe construcția unui câmp de fotovoltaice pe 36 de ari de teren, de 330 Kwh, ce urmează să asigure consumul instituțiilor și iluminatul public, ne spune primarul Ioan Pasere. În plus, se stabilește achiziția pe a treia investiție pentru modernizarea iluminatului public, pe ulițele unde nu s-a ajuns cu primele finanțări de gen. De asemenea, ne spune primarul localității, se pregătește, prin finanțare PNRR, dotarea primăriei cu tehnică IT, evident în noul sediu de primărie ce e aproape finalizat şi se face monitorizare video în toată comuna.