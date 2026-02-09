Maramureșul, peste media națională la rata mortalității infantile

Asociația Salvați Copiii atrage atenția asupra faptului că rata mortalității infantile a crescut în 2024 de la 5,6 (pentru anul 2023) la 6,6 la mia de copii născuți vii, marcând cel mai înalt nivel din ultimii 10 ani (din 2016, rata mortalității infantile a scăzut de la 6,8 la 5,6 la mie, în 2023).

La nivel național, județul Mureș a avut, în 2024, o rată a mortalității la copiii cu vârsta sub un an de 13 la mie, de aproape patru ori mai mare decât rata mortalității infantile înregistrate în București. Situația este îngrijorătoare și în județele Ialomița și Suceava, unde rata mortalității infantile depășește 10 la mia de copii născuți vii. Nici Maramureșul nu stă foarte bine în acest clasament, județul nostru având o rată a mortalității de 7,1 la mie, peste media națională.

„Harta națională a mortalită­ții infantile ne arată că viața nou-născuților prematur sau cu patologii medicale complexe depinde de gradul de dotare a maternității cu aparatură medicală performantă, de distanța până la maternitate și de accesul gravidelor și mamelor la servicii medicale”, explică reprezentanții asociației.