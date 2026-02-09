Monitorizare mai strictă, după creșterea alarmantă a cazurilor de conducere agresivă

Șoferii se dovedesc a fi tot mai indisciplinați în trafic. De la an la an, la nivelul județului Maramureș se înmulțesc sancțiunile aplicate pentru conducerea agresivă. Dacă în anul 2022 au fost aplicate 39 de sancțiuni pentru conducere agresivă, în 2023 numărul acestora a crescut la 44, în 2024 au fost constatate 55 de abateri, iar în anul 2025 au fost aplicate deja 76 de sancțiuni.

Reprezentanții poliției precizează că această creștere este determinată atât de sesizările venite din partea participanților la trafic, cât și de intensificarea controalelor efectuate de polițiștii rutieri.

În ceea ce privește zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere grave, cele mai multe evenimente de acest tip au avut loc pe străzile din mediul urban și rural, urmate de drumurile județene și cele naționale. Drumul național cu cele mai multe accidente grave este DN1C (E58) – pe tronsonul Mesteacăn – Baia Mare – Seini, iar la nivel județean, DJ 186 (Vadu Izei – Săcel) se află în topul arterelor cu risc crescut.

Totuși, noile modificări legislative sunt menite să diminueze numărul șoferilor care adoptă un comportament agresiv la volan. Se speră că astfel va scădea și numărul accidentelor rutiere grave. Una dintre cele mai importante modificări vizează introducerea radarelor inteligente, capabile să identifice automat încălcările regulilor de circulație. Odată cu aceste sisteme, aplicarea amenzilor va deveni mult mai simplă, iar valorile sancțiunilor ar putea crește considerabil, în special din a doua parte a anului.

La nivelul județului Maramureș se află în curs de implementare sistemul de monitorizare a traficului rutier, care va permite constatarea directă a contravențiilor și generarea automată a proceselor-verbale pentru abaterile surprinse cu ajutorul dispozitivelor tehnice.

De altfel, Poliția atrage atenția conducătorilor auto că adoptarea unui comportament agresiv la volan reprezintă o încălcare gravă a legislației rutiere și pune în pericol siguranța tuturor participanților la trafic. Conform prevederilor O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, este interzisă orice formă de conducere agresivă. Printre manevrele sancționate se numără schimbarea repetată a benzilor de circulație pentru depășirea coloanelor de vehicule, frânările bruște fără motiv, circulația la o distanță foarte mică față de alte autovehicule, folosirea abuzivă a semnalelor sonore sau luminoase, precum și accelerările repetate cu scop intimidant.

De asemenea, sunt considerate conduite agresive derapajele intenționate, mersul cu spatele pentru intimidarea celorlalți participanți la trafic, deplasarea motocicletelor sau mopedelor pe o singură roată ori pornirea de pe loc cu patinarea excesivă a roților.

Polițiștii pot constata aceste abateri atât direct, cât și cu ajutorul mijloacelor tehnice omologate sau pe baza sesizărilor formulate de participanții la trafic. Manevrele agresive pot fi dovedite inclusiv prin înregistrări video sau audio-video.

Autoritățile recomandă tuturor șoferilor să adopte un comportament preventiv și responsabil în trafic, să respecte regulile de circulație și să evite orice gest care poate duce la accidente grave.