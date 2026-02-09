Peste 282.000 de lei amenzi aplicate în două zile pe șoselele din Maramureș

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, sub coordonarea Serviciului Rutier, au desfășurat, în 7 și 8 februarie, o amplă acțiune pentru reducerea riscului rutier și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente de circulație.

Pentru identificarea și sancționarea comportamentelor periculoase în trafic, polițiștii au acționat cu echipamente radar, precum și cu aparate de testare pentru alcool și substanțe psihoactive. Acțiunile au vizat cu prioritate depășirea limitelor legale de viteză și alte abateri rutiere comise pe tronsoane de drum cu risc ridicat.

În cele două zile de controale, au fost aplicate 279 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 282.000 de lei, majoritatea pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Dintre acestea, 23 de sancțiuni au fost aplicate pentru depășirea limitei de viteză cu mai mult de 50 km/h, iar două sancțiuni pentru depășirea limitei cu peste 70 km/h, situații care au impus reținerea permiselor de conducere.

În total, polițiștii au dispus reținerea a 30 de permise de conducere, atât pentru depășiri grave ale vitezei legale, cât și pentru alte abateri care au pus în pericol siguranța traficului rutier.

Un exemplu semnificativ a fost înregistrat în localitatea Giulești, unde un conducător auto a fost surprins circulând cu 113 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h, efectuând totodată o depășire neregulamentară pe trecerea pentru pietoni. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat două sancțiuni contravenționale în valoare de 3.037 de lei și au reținut permisul de conducere pentru o perioadă de 150 de zile.