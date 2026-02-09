Peste 50 kg de medicamente expirate, aduse la Spitalul Târgu Lăpuș

Pe parcursul anului trecut, la nivelul Spitalului Orășenesc Târgu Lăpuș a fost adusă de către cetățeni o cantitate de 57,50 kg de medicamente expirate, semn că cetățenii încep să înțeleagă tot mai mult importanța eliminării corespunzătoare a acestui tip de deșeuri.

„Medicamentele expirate au fost distruse de către unitatea autorizată cu care spitalul are încheiat contractul de neutralizare deșeuri periculoase. Medicamentele expirate și/sau neutilizate pot fi predate de către populație și în anul 2026, la același punct de colectare amplasat în curtea spitalului, intrarea către CPU, cu respectarea programului de colectare: luni-vineri, între orele 08,00-20,00. Apreciem faptul că cetățenii au înțeles importanța colectării deșeurilor de medicamente cu numeroase beneficii asupra sănătății publice și a mediului înconjurător și îi încurajăm ca și în anul 2026 să adopte aceeași atitudine”, a precizat conducerea spitalului.