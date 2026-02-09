Scandal între mai multe persoane, aplanat de jandarmi la Groșii Țibleșului

Un scandal izbucnit între mai multe persoane din localitatea Groșii Țibleșului a fost aplanat de jandarmii Grupei de Supraveghere și Intervenție Târgu Lăpuș, sâmbătă, 7 februarie, în jurul orei 21.00.

Jandarmii au fost solicitați să intervină în timp ce se aflau în serviciul de patrulare, iar la fața locului au identificat mai mulți bărbați cu vârste cuprinse între 29 și 47 de ani. Pe fondul unor neînțelegeri și al adresării reciproce de injurii, unul dintre bărbați a fost agresat fizic, primind mai multe lovituri.

Jandarmii au intervenit pentru restabilirea ordinii, l-au imobilizat pe agresor și au solicitat sprijin medical, fiind chemat un echipaj de ambulanță și unul SMURD pentru acordarea îngrijirilor necesare persoanei vătămate.

Bărbatul rănit, în vârstă de 47 de ani, a fost transportat la Centrul de Primiri Urgențe al Spitalului Târgu Lăpuș pentru investigații medicale suplimentare.

Jandarmii au întocmit actele de sesizare pentru infracțiunile de loviri și alte violențe, precum și tulburarea ordinii și liniștii publice, acestea fiind înaintate Poliției Orașului Târgu Lăpuș pentru continuarea cercetărilor.