Semnal de alarmă cu privire la poluarea mediului în Cavnic

Edilul din Cavnic trage iar un semnal de alarmă cu privire la poluarea masivă a mediului înconjurător. Asta din cauza deversării libere a apelor de mină direct în râul ce traversează localitatea.

Cei vizați să ia măsuri sunt reprezentanții Guvernului, adică premierul și ministrul Mediului: „Maramureșul se îneacă în ape toxice, iar responsabilii se fac că plouă. În județul Maramureș, apele uzate din minele de la Cavnic continuă să curgă cu toate impuritățile la pachet. Vorbim despre un risc real de dezastru ecologic, în timp ce pe hârtie apar «proiecte de ecologizare» pe sute de mii de euro. Rezultatul din teren? Aproape zero. Întrebările sunt simple și legitime: Unde sunt banii pentru ecologizare? Cine verifică ce s-a făcut concret? De ce nu există controale serioase? Există suspiciuni grave legate de modul în care au fost cheltuite fondurile, iar în zona fostei companii miniere Remin lucrurile par lăsate de izbeliște. Îi întreb public pe Ilie Bolojan și pe Diana Buzoianu: De ce nu dispuneți un control real? De ce nu cereți un audit clar? De ce nu se iau măsuri urgente pentru oprirea poluării? În timp ce la București se vorbește despre sacrificii și tăieri «dure», în Maramureș pare că se fură ca-n codru, iar mediul și sănătatea oamenilor rămân pe ultimul loc. Nu cerem favoruri. Cerem lucruri de bază într-un stat normal: transparență; verificări independente; rezultate concrete în teren. Maramureșul nu este groapă de gunoi și nici experiment de nepăsare administrativă”, a explicat Vladimir Petruț, primarul din Cavnic, într-o filmare postată public.