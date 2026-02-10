Asociația Esperando oferă mărțișoare lucrate manual

Luna martie se apropie cu pași repezi, iar Asociația Esperando din Baia Mare vine cu o ofertă variată de mărțișoare, lucrate manual de beneficiari, cu implicarea persoanelor cu nevoi speciale.

„Mărțișoarele noastre sunt alegerea perfectă pentru cei care vor să ofere cadouri cu sens mamelor, prietenelor, angajatelor, doamnelor și domnișoarelor din viața lor. Create cu drag, fiecare purtând o poveste, acestea sunt un cadou autentic care aduce bucurie și speranță. Alegerea mărțișoarelor Esperando reprezintă un gest de solidaritate și responsabilitate socială, susținând incluziunea persoanelor cu dizabilități. Sumele provenite din vânzarea acestor produse vor fi utilizate pentru a susține activitățile educaționale, de recuperare ale copiilor și tinerilor cu dizabilități, care frecventează Centrul de Recuperare Esperando. Mărțișoarele pot fi achiziționate și prin intermediul Unității noastre Protejate Abilitas de către angajatorii care au peste 50 de angajați, din taxa pe care o reține statul pentru fondul de handicap, fără a fi nevoie de cheltuieli suplimentare”, explică responsabilii asociației. Termen limită pentru plasarea comenzilor: 20.02.2026, mobil: 0745622063.