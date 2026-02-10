Copiii de pe Pirita au pătruns în tainele cititului

Asociația Pirita Children a organizat cu micuții din categoriile vulnerabile o activitate prin care copiii au pătruns în tainele cititului. În acest fel, copilașii nu doar își îmbogățesc vocabularul, dar au și șansa de a-și exersa abilitățile la scris.

„În programele noastre, fiecare zi este Ziua Cititului Împreună. Azi, a fost în mod deosebit o zi a cititului de toate felurile: copiii au citit imagini, litere, silabe, cuvinte și chiar fraze întregi. Sperăm noi, că au citit și iubirea noastră pentru ei. Copiii care vin la centrul nostru de zi au nevoie de sprijin constant, încurajări susținute și mai ales de modele și exemple vii de cititori. Așa că, zi de zi, fiecare activitate include și răsfoitul unei cărți, căutatul de cuvinte, ascultatul de povești, iar copiii reușesc treptat să decodifice taina cea mare a scrisului și cititului cursiv și conștient”, au punctat oficialii Pirita Children.