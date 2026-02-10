Două persoane cercetate pentru trafic de droguri de mare risc

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, împreună cu polițiștii Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș, au documentat activitatea infracțională a două persoane, un bărbat și o femeie, cu vârste de 24 și 31 de ani, cercetate pentru trafic de droguri de mare risc.

Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada octombrie 2025 – februarie 2026, cei doi ar fi procurat și comercializat, în județul Maramureș, diferite cantități de droguri de mare risc, respectiv 4 CMC, 3 CMC și 2 CMC. Substanțele au fost indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.

În cursul zilei de luni, în cadrul a două acțiuni succesive, persoanele au fost depistate în localitățile Moisei și Vișeu de Sus, având asupra lor mai multe plicuri cu substanță cristalină 4 CMC (droguri de mare risc), destinată vânzării.

Marți, 10 februarie, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea celor două persoane. Tot marți, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș a fost sesizat cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.