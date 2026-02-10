Planuri în Baia Mare Construirea unor pasaje subterane la McDonald’s și Semilună

Prima sesiune CIVIC 2026 s-a desfășurat la finele săptămânii trecute. Domeniul discutat a fost cel de infrastructură. Autoritățile au prezentat participanților proiectele pe care intenționează să le implementeze în viitorul apropiat.

Unul dintre ele a atras atenția tuturor: „De Pasajul de Vest și de cel de la Semilună probabil ați auzit deja. Pasajul subteran de la McDonald’s, în schimb, s-ar putea să fie o noutate pentru majoritatea dintre dumneavoastră, precum alte proiecte majore de infrastructură pe care le avem în plan și pe care le-am prezentat astăzi în cadrul primei sesiuni CIVIC 2026 – INFRASTRUCTURĂ”, a spus Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare.

În prima parte a întâlnirii, organizatorii au prezentat stadiile proiectelor aflate deja în lucru. Este vorba despre investițiile în rețelele de utilități, proiectele de mobilitate, lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere și soluțiile prin care se pot reduce blocajele din trafic. Concret, s-a vorbit despre: investițiile din infrastructura de apă și canalizare derulate de VITAL, esențiale pentru funcționarea orașului; proiectele de modernizare a marilor bulevarde; modernizarea transportului public prin URBIS – parc auto, stații de încărcare, infrastructură aferentă; coridoarele de mobilitate urbană din Centrul Istoric și de pe malul stâng al Săsarului; implementarea sistemului inteligent de trafic (ITS); proiectul Smart Eco pentru un transport mai sustenabil; lucrările de modernizare a străzii Victoriei și prelungirea străzii Gării.

CIVIC este evenimentul prin care se aduc, la aceeași masă cu administrația, experți din diverse domenii, agenți economici, aleși locali, reprezentanți de instituții publice, operatori de utilități și, nu în ultimul rând, reprezentanți ai societății civile. Acestora li se prezintă ce s-a realizat în ultimul an, ce se face în prezent, dar și planurile administrației de viitor, pe care le dezbat deschis, din dorința de a le îmbună­tăți și optimiza. „Am discutat aplicat și despre modernizarea bulevardelor, despre coridoarele de mobilitate urbană, despre investițiile în transportul public prin URBIS, despre implementarea sistemului inteligent de trafic, despre lucrările aflate în derulare pe diverse străzi importante ale orașului și despre modul în care toate aceste proiecte trebuie coordonate astfel încât, la final, să avem un oraș mai funcțional și mai eficient”, a mai punctat primarul.

Legătură între bulevardele Independenței și Regele Mihai

Printre planurile autorită­ților băimărene figurează: Pasajul de Vest care va lega bulevardele Independenței și Regele Mihai I între zonele Dacia Service și Dedeman; Pasajul subteran Semilună; Pasajul subteran din zona McDonalds; Modernizarea completă a bulevardelor Unirii și Independenței; Coridorul de mobilitate urbană bd. Unirii (intersecție bd. Traian – Pasaj Italsofa) unde se propune extinderea la 4 benzi de circulație, construirea de trotuare și piste de biciclete; Coridorul de mobilitate urbană bd. Independenței (intersecție str. Europa – str. Victoriei – Dura) unde, la fel, se propune extinderea la 4 benzi de circulație, construirea de trotuare și piste de biciclete; Rețeaua de coridoare rutiere în oraș; Construirea unui pod peste Săsar în zona Colonia Topitorilor și reabilitarea podului pietonal Firiza. De asemenea, se are în vedere modernizarea transportului public în cartierele Ferneziu și Firiza.

Pe lista cu planurile de investiții se mai află: Conceptul de Centru Intermodal integrat de transport în zona Gării – Autogării – URBIS; Programul de reabilitare a 30 de străzi cu finanțare prin BDCE. La finalul evenimentului a avut loc și o sesiune de întrebări și răspunsuri unde au fost ridicate probleme punctuale legate de sincronizarea lucrărilor, de relația dintre operatorii de utilități și constructori și, în final, de modul în care se poate reduce, pe cât posibil, disconfortul creat de șantiere. CIVIC 2026 continuă conform calendarului stabilit, cu alte teme de interes ale comunității noastre: 10 februarie – CIVIC Comunitate; 17 februarie – CIVIC Educație; 18 februarie – CIVIC Viitor.