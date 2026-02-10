Renasc băile sulfuroase de la Dragomirești!

Azi ne amintim că orașul, odinioară comuna Dragomirești, a avut băi vechi, populare, cu apă sulfuroasă. Autoritățile locale au lucrat, de ani buni, la proiecte și planuri pentru renașterea băilor, cu evidentă țintă de a-și face propria ofertă turistică. Până la urmă, se întâmplă, iar pe 30 mai a acestui an, complexul ar trebui să fie funcțional.

„Avem în lucru acolo, la băi, un centru de zi de recuperare pentru persoane vârstnice, ar trebui să fie funcțional în primăvara acestui an, se face cu finanțare PNRR. Este doar un prim pas în punerea în valoare a rezervelor de apă sulfuroasă. Sigur, vine și cu o provocare pentru Primărie, în contextul economic dat…întregul personal va trebui plătit de noi. Iar Primăria orașului Dragomirești are la acest moment 13 oameni, cu tot cu primar și viceprimar. Vom vedea. Lucrările au ajuns acum la nivelul patru și se lucrează și la interioare, cu instalații electrice și sanitare. Atenție, e centru de zi, nu oferă cazare, dar el va putea deservi 40 de beneficiari în același timp, după calculele noastre”, ne spune primarul orașului Dragomirești, Vasile Țiplea.

Nu e singurul potențial turistic al orașului, undeva pe limita cu vecinii din Săliștea există și o sursă de apă sărată. De asemenea, istoria localității, plus zona Baicu, cu valențe istorice și cu natură impresionantă, ar putea deveni atuuri. Anul trecut, pe drumul din bazinul Baicu, spre munte, s-au făcut asfaltări, cât e porțiunea locuită, dar autoritățile locale speră peste ani la asfaltări până sus, în zona ce poate deveni turistică. Până una alta însă, avem la Dragomirești prima ofertă de băi a Văii Izei, ce va deveni palpabilă anul acesta!