Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis instituirea restricțiilor de circulație pe podul amplasat pe DJ171C, km0+820, în localitatea Rogoz.
Decizia a fost adoptată în cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş şi s-a impus din cauza stării avansate de degradare a podului. Astfel, accesul rutier se va desfășura cu restricționarea traficului pe pod al vehiculelor cu sarcina mai mare de 3,5 tone. Se limitează viteza de circulație pe pod la 20 km/h pentru vehiculele cu sarcina de până la 3,5 tone şi se interzice oprirea vehiculelor pe pod. Autorităţile maramureşene mai informează că s-au inițiat demersurile necesare pentru alocarea resurselor financiare din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului pentru construcția unui pod nou pe drumul județean, în localitatea Rogoz.
Restricţii de circulaţie pe podul din localitatea Rogoz
