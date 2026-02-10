Restricţii de circulaţie pe podul din localitatea Rogoz

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis instituirea restricțiilor de circulație pe podul amplasat pe DJ171C, km0+820, în localitatea Rogoz.

Decizia a fost adoptată în cadrul şedinţei Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş şi s-a impus din cauza stării avansate de degradare a podului. Astfel, accesul rutier se va desfășura cu restricționarea traficului pe pod al vehiculelor cu sarcina mai mare de 3,5 tone. Se limitează viteza de circulație pe pod la 20 km/h pentru vehiculele cu sarcina de până la 3,5 tone şi se interzice oprirea vehiculelor pe pod. Autorităţile maramureşene mai informează că s-au inițiat demersurile necesare pentru alocarea resurselor financiare din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului pentru construcția unui pod nou pe drumul județean, în localitatea Rogoz.