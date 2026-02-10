Rezultate notabile, obținute de elevi din Șomcuta Mare la un concurs internațional

Creativitatea, talentul, expresivitatea și instruirea le-au adus elevilor Liceului Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare premii importante la Concursul Internațional de Poezie „Ocrotiți de Eminescu”. Este o competiție de prestigiu desfășurată la Blaj și care promovează valorile culturii și literaturii române.

Elevii înscriși la secțiunea „Recitare”, cât și la secțiunea „Creație” s-au întors de la Blaj cu premii. Astfel, sâmbătă, 31 ianuarie, s-a desfășurat cea de-a XXVI-a ediție a concursului „Ocrotiți de Eminescu”. Evenimentul a fost găzduit de Palatul Cultural Blaj, în organizarea Asociațiunii ASTRA – Despărțământul „Timotei Cipariu” Blaj. Performanțele literare reușite sub coordonarea prof. Alina Angela Talpoș și Corina Muntean, confirmă pasiunea elevilor pentru literatură și nivelul ridicat de pregătire. „Un palmares care ne face mândri, atât de elevii participanți la concurs, cât și de dascălii care i-au pregătit”, a spus primarul Gheorghe Buda.

Au fost premiați: Vladimir Bot, clasa a IX-a (prof. Corina Muntean) – Premiul I și Premiul special al juriului (Recitare, liceu); Rebeca Ardelean, clasa a IX-a (prof. Corina Muntean) – Premiul special (Recitare, liceu); Daria-Irina Miko-Indre, clasa a VII-a (prof. Alina Angela Talpoș) – Premiul I (Creație, gimnaziu); Andrei Lupuț, clasa a VII-a (prof. Alina Angela Talpoș) – Premiul al III-lea (Recitare, gimnaziu); Daria Duruș, clasa a VII-a (prof. Alina Angela Talpoș) – Mențiune (Recitare, gimnaziu).