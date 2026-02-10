La Muzeul Județean de Artă „Centrul artistic Baia Mare” a fost anunțat rezultatul evaluării managementului pentru perioada 2022 – 2025.
Astfel, managerul Robert Strebeli a obținut nota 9,83 la analiza raportului de activitate și 9,90 la proba interviu. A rezultat nota finală 9,86. „În cazul în care rezultatul evaluării finale, prevăzute la art. 37 alin. (2), este mai mare sau egal cu 9, managerul are dreptul de a prezenta un nou proiect de management, în conformitate cu cerințele caietului de obiective întocmit de autoritate”, precizează regulamentul Consiliului Județean.
Robert Strebeli „reconfirmat” manager la Artă
