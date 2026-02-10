Se aşteaptă Hotărârea de Guvern pentru deschiderea noului Pod peste Tisa

Lucrările la noul podul peste Tisa de la Sighetu Marmaţiei au fost duse la bun sfârşit. Deşi autorităţile maramureşene au anunţat deschiderea podului la finele anului 2025, această măsură întârzie.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Maramureş aşteaptă veşti de la Guvern, dar şi din partea ucraineană. „Suntem în discuţii, aproape în fiecare zi vorbesc cu domnul Irinel Scrioşteanu, secretarul de stat pentru a promova proiectul de Hotărâre de Guvern prin care să fie operaţionalizat punctul de trecere al frontierei din Ucraina. În acelaşi timp m-am deplasat în Ucraina, m-am întâlnit cu guvernatorul Ucrainei pentru a urgenta lucrările pe partea ucraineană, ca şi ei să finalizeze drumul de legătură a podului, astfel încât să putem recepţiona lucrarea acolo şi să dăm drumul la punctul de trecere a frontierei”, a adăugat şeful administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea.