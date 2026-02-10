Seniorii băimăreni au aflat povestea unei paciente care a învins cancerul

Seniorii băimăreni au participat la o serie de activități de informare dedicate să­nă­tă­ții, prevenirii și încrederii în viață, desfășurate în centrele pentru vârst­nici din subordinea Direcției de Asistență Socială (DAS) Baia Mare. Astfel, la Centrul Rivulus Pueris, seniorii au participat la o întâlnire de prevenție organizată de Serviciul Logistică Medicală Comunitară, având ca temă depistarea precoce a cancerului.

„Informațiile despre programele de screening, accesul la acestea și importanța controalelor regulate au fost primite cu interes și deschidere. Dialogul sincer și întrebările adresate au arătat dorința reală a participanților de a avea grijă de sănătatea lor și de a rămâne activi și informați.

La Centrul CASPEV, activitatea a căpătat o notă profund emoțională, îmbinând realitățile vieții cu puterea vindecătoare a muzicii. Doamna Alina Daczer, cofondatoarea Asociației Oameni Buni – Filiala Baia Mare, a împărtășit seniorilor povestea sa de viață și lupta cu boala, transmițând un mesaj puternic de speranță, curaj și solidaritate. Atmosfera a fost completată de momente muzicale oferite de Tiberiu Robotin, solist și asistent medical, aducând liniște, emoție și zâmbete”, au declarat reprezentanții DAS Baia Mare. Prin aceste inițiative, Direcția de Asistență Socială Baia Mare demonstrează că informarea corectă, empatia și sprijinul comunitar pot face diferența, oferind seniorilor cunoștințe utile și încrederea că nu sunt singuri.