Abonamente de vizitare la Muzeul Satului din Baia Mare

Și în acest an, vizitatorii care doresc să calce pragul Muzeului Satului din Baia Mare își pot achiziționa abonamente.

Abonamentul de vizitare vă oferă posibilitatea de a reveni la Muzeul Satului din Baia Mare ori de câte ori simțiți nevoia de liniște, de aer curat și de povești vechi spuse în șoaptă. De asemenea, veți putea descoperi expozițiile temporare de pe parcursul întregului an și veți putea participa la fiecare dintre evenimentele organizate de instituție, în costul unui singur abonament. Costul unui abonament individual de vizitare este de 120 lei/persoană/an, indiferent de momentul achiziționării lui în decursul anului curent. Costul unui abonament familial de vizitare este de 150 lei/familie/an, indiferent de momentul achizițio­nă­rii lui în decursul anului curent.

Pentru mai multe detalii puteți consulta pagina: https://etnografie-maramures.ro/informatii-utile/.