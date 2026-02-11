Au început protestele împotriva majorării taxelor și impozitelor locale

Unii primari de comune și orașe din județ și-au declarat public nemulțumirea față de politicile fiscale ale guvernului. Asta din cauză că cei de la centru i-au forțat, spun ei, să majoreze taxele și impozitele locale mult prea mult, iar acum contribuabilii sunt revoltați.

În aceste condiții, unii aleși locali au anunțat că protestează public: „Pe 12 februarie, la ora 12:00, vom protesta, pentru că suntem împotriva acestor taxe abuzive. Pe această cale fac un apel tuturor primarilor din România: dragi colegi, răsculați-vă și nu acceptați așa ceva, pentru că oamenii nu o să ierte dacă nu luați măsuri. Eu voi lua măsuri și sunt convins că și voi. Protestați și voi! Uniți suntem mai puternici. Trebuie să se termine cu aceste biruri puse pe umerii oamenilor. Economia începe să slăbească, se pierd locuri de muncă, salariile încep să scadă. Într-un cuvânt, puterea de cumpărare a românului scade. În acel moment, țara se duce de râpă. În România sunt 3.180 de primari oameni aleși să aibă grijă de oameni. Când 1.500 dintre ei spun că nu mai pot, nu mai e un moft, e un strigăt. Mult timp am vorbit singur și nu m-a ascultat nimeni. Astăzi nu mai sunt singur. Întrebarea e una care ne privește pe toți: ieșim doar o parte sau ieșim toți, ca să fim auziți și să protejăm comunită­țile noastre? Doar împreună putem schimba lucrurile”, a declarat public Vladimir Petruț, primarul din Cavnic.

Alții, în schimb, au început deja protestele, chiar în Parlament.

Nicolae Traian David, primarul din Ieud, este unul dintre ei: „Sunt la cea de-a 29 sesiune extraordinară a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România. Protestăm în Parlament împotriva creșterii impozitelor! Apărăm drepturile celor care ne-au oferit încrederea lor. Este timpul pentru o politică fiscală responsabilă, nu pentru măsuri care să sărăcească populația”. Și populația este hotărâtă să protesteze.

Mai mulți cetățeni din Țara Lăpușului au anunțat că se alătură protestelor împotriva „birurilor” majorate. „Pe 12 februarie 2026, la ora 12:00, ne adunăm în Târgu Lăpuș pentru a ne face auzită vocea. Spunem NU majorării taxelor și impozitelor care apasă tot mai greu pe umerii oamenilor cinstiți. Spunem DA respectului pentru muncă, pentru familii și pentru comunitatea noastră. Protest pașnic, civilizat, fără violență – doar cu demnitate și solidaritate. Orice cetățean nemulțumit este binevenit. Când oamenii tac, taxele cresc. Când oamenii se unesc, lucrurile se pot schimba. Ne vedem în Târgu Lăpuș, în data de 12.02.2026, ora 12, în Piața Eroilor”, este apelul făcut pe Facebook. Și nu puțini au fost cei care și-au anunțat prezența.