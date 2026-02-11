CCR amână a cincea oară decizia pe pensiile de serviciu ale magistraților

Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au amânat miercuri pentru 18 februarie decizia pe pensiile de serviciu ale magistraților. Este a cincea amânare a CCR în acest controversat dosar. Noul termen stabilit pentru ședință este de 18 februarie 2026.

Judecătorii au decis să studieze solicitarea ÎCCJ de sesizare a CJUE pe statutul magistraților din România.

Gheorghe Stan – unul dintre judecătorii care erau în concediu legal pentru 8 zile, a venit la ședința CCR. Potrivit legii, toți judecătorii care au participat la dezbaterile pe un dosar trebuie să fie prezenți și la deliberări.

Regulamentul Curții prevede și această situație: „În cazul în care nu sunt prezenți toți judecătorii care au participat la dezbateri sau în situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art.58 alin.(3) din Legea nr.47/1992, republicată, pronunțarea asupra cauzei va fi amânată pentru o dată ulterioară. Amânarea va fi consemnată într-o încheiere redactată de magistratul-asistent, cu indicarea motivului care a determinat această măsură”.

Marți, Curtea Supremă de Justiție a cerut CCR să sesizeze CJUE cu privire la statutul magistraților.

„Prin această cerere se solicită verificarea compatibilității măsurilor naționale analizate cu exigențele stabilite de dreptul Uniunii Europene și de jurisprudența Curții de Justiție.