Echipamente de monitorizare a calității aerului, montate în Tăuții-Măgherăuș

Administrația locală din Tăuții-Măgherăuș și-a cumpărat și montat câteva instalații pentru măsurarea calității aerului de pe raza orașului. Acestea monitorizează și oferă informații nonstop, în timp real, despre aerul pe care îl respiră cetățenii.

„Primăria Orașului Tăuții-Măgherăuș a achiziționat și a montat 4 echipamente de monitorizare a calității aerului (PM-Ultimate „Strop de aer”), care măsoară concentrația pulberilor în suspensie. Investim în soluții care contribuie la protejarea mediului și la creșterea calității vieții pentru toți locuitorii”, a arătat Dumitru Marinescu, primarul din Tăuții-Măgherăuș. Datele colectate de aceste dispozitive pot fi consultate în timp real pe platforma: https://tautiimagheraus.aqi.eco/ro. Echipamentele au fost instalate în următoarele locații: sediul primăriei; Grădinița din Bozânta Mare; Strada 128 – Bozânta Mare; Strada 131 – Bozânta Mare.