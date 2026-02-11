Proiectul Coloanelor Limpedea din Baia Mare prinde contur

Reprezentanții administrației municipale anunță că au mai făcut un pas cu proiectul privind amenajarea unei zone pitorești pentru turism și sport.

„Un nou pas legat de proiectul privind parcul din zona Coloanelor Limpedea. În urma ieșirilor în teren, respectiv verificarea documentelor privind locația, s-a realizat un prim draft al schiței pentru proiectul Coloanelor Limpedea. Mai avem însă multe etape de parcurs, dar un lucru este sigur, vom realiza ceva frumos acolo”, a declarat Zsolt Istvan Pap, viceprimarul Băii Mari.