Șahiștii Academiei Maramureș, pe podium la turnee din țară și din Ungaria

Finalul săptămânii trecute i-a găsit pe reprezentanții Academiei de Șah Maramureș în competiții desfășurate la București, Cluj-Napoca, Sibiu și Mórahalom (Ungaria), unde au obținut rezultate remarcabile.

La „Festivalul Șahului Bucureștean”, competiție care a reunit peste 250 de participanți în nouă turnee, Ștefan Grigorescu și Viktor Szabó au concurat la categoria U10. Ștefan s-a clasat pe locul 8, iar Viktor a încheiat turneul pe locul 2 (la egalitate pe pozițiile 1-3), după ce l-a învins pe lider înaintea ultimei runde. Performanța i-a adus o creștere de 35 de puncte ELO, confirmând forma bună arătată încă din luna ianuarie.

La „Cluj-Napoca Chess Weekend”, Aris Guo și Sofia Vălean au acumulat câte 3,5 puncte din 7 posibile, reușind să își îmbunătățească ratingul personal.

Rezultate foarte bune au fost obținute și la Sibiu. În turneul de șah rapid, Gabriela Slivca a ocupat locul 5 la general, cu 5 puncte din 6, iar Teodora Pintea a câștigat categoria U9, cu 4 puncte din 6. Teodora a participat și la turneul de blitz, unde a acumulat 4,5 puncte din 9 runde, jucând împotriva unor adversari mai bine cotați.

Peste hotare, la Mórahalom (Ungaria), Matei Liga și Sara Șunea au încheiat competiția cu câte 4 puncte din 7. Matei s-a clasat pe locul 1 la categoria U10, cu o creștere de 50 de puncte ELO. Sara a obținut locul 2 la U14 și locul 1 la feminin, reușind o impresionantă creștere de 114 puncte ELO.