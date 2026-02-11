Un profesor coreean, ambasador onorific al Băii Mari

Primăria Baia Mare i-a acordat titlul de Ambasador onorific al municipiului unui profesor din Coreea. Acesta are legături strânse cu lumea academică din orașul nostru.

„Am avut bucuria să-i ofer diploma de Ambasador onorific al Municipiului Baia Mare domnului prof. univ. dr. Jeong O Park. Lumea academică din municipiul nostru îl cunoaște foarte bine. Studenții care au beneficiat de bursele inițiate de domnia sa, profesorii cu care a colaborat de-a lungul anilor și toți cei care l-au întâlnit știu că profesorul Park nu s-a limitat la simple vizite de curtoazie, ci a promovat constant Baia Mare și România în mediile universitare și culturale de vârf din Coreea de Sud, fără să fi avut vreodată obligații în acest sens. Este un om care a ales singur să iubească România, să vorbească și să simtă românește și care, în timp, a ajuns să îndrăgească în mod special Baia Mare și să se implice în proiecte care ne pun orașul pe harta culturală internațională. Practic, a devenit în mod natural un adevărat ambasador al orașului nostru, cu mult înainte de a primi această distinc­ție și tocmai de aceea consider că diploma pe care am avut onoarea să i-o înmânez este mai degrabă o recunoaștere”, a spus primarul Doru Dăncuș, la înmânarea titlului de ambasador onorific.