303 locuri de muncă disponibile în Maramureș

În această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Maramureș pune la dispoziția celor interesați 303 locuri de muncă vacante.

Se caută: agent curățenie clădiri și mijloace de transport, ajutor bucătar, ajutor ospătar, barman, brand manager, confecționeri lenjerie, cofetari, croitori, femei de serviciu, instalatori apă, canal, îngrijitor spații hoteliere, lăcătuși mecanici, lucrători bucătari, lucrători comerciali, manipulanți mărfuri, mecanici auto, muncitori necalificați, patiser, pizzer, preparator înghețată, sudori, tâmplari universali, vânzători, dar și administrator cont, asistent manager, consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală, contabil, farmacist, ingineri, manageri, recepționist, reprezentant comercial, tehnician dentar.

Cei interesați pot obține mai multe informații de la sediul AJOFM Maramureș,

Baia Mare, str. Hortensiei 1/A, tel. 0262 227 821, e-mail: ajofm.mm@anofm.gov.ro.

Învățământul primar – Fără studii (65):

• agent curățenie clădiri și mijloace de transport (3)

• ajutor bucătar (2)

• ajutor ospătar (2)

• femeie de serviciu (1)

• îngrijitor spații hoteliere (4)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (1)

• muncitor necalificat la ambalarea produselor solide și semisolide (4)

• muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (20)

• muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (15)

• muncitor necalificat în industria confecțiilor (5)

• muncitor necalificat în metalurgie (4)

• muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1)

• ucenic (3)

Studii gimnaziale – Școala Generală (87):

• administrator societate comercială (1)

• agent curier (1)

• alți muncitori în servicii pentru curățenie (1)

• ambalator manual (6)

• asistent personal al persoanei cu handicap grav (5)

• barman (5)

• cofetar (1)

• confecționer produse textile (15)

• consilier/expert/inspector/referent/economist în management (1)

• director societate comercială (1)

• guvernantă (1)

• instalator apă, canal (2)

• încasator și cititor contoare de energie electrică, gaze, apă (1)

• îngrijitor clădiri (1)

• îngrijitor de copii (1)

• logistician responsabil comenzi (1)

• lucrător bucătărie (spălător vase mari) (6)

• lucrător comercial (2)

• manipulant mărfuri (13)

• mașinist la mașini pentru terasamente (ifronist) (1)

• menajeră (2)

• montator placaje interioare și exterioare (1)

• operator la mașini-unelte semiautomate și automate (1)

• operator pârtie de schi (3)

• patiser (3)

• pizzer (1)

• preparator înghețată (1)

• recepționist (2)

• sudor (1)

• tâmplar universal (1)

• ucenic (3)

Studii liceale – Liceu de specialitate (10):

• casier (1)

• contabil (1)

• electrician în construcții (1)

• recepționer de hotel (2)

• specialist marketing (1)

• tapițer (2)

• tâmplar universal (2)

Studii liceale – Liceu Teoretic (46):

• administrator societate comercială (1)

• agent de vânzări (4)

• ajutor bucătar (2)

• asistent manager (2)

• barman (2)

• brand manager (1)

• brutar (1)

• casier (1)

• coafor (1)

• croitor (2)

• gestionar depozit (1)

• instalator apă, canal (1)

• lenjer, confecționer lenjerie după comandă (1)

• lucrător comercial (3)

• lucrător pensiune turistică (1)

• manager (1)

• manager de întreprindere socială (1)

• manipulant mărfuri (1)

• montator subansamble (1)

• operator introducere, validare și prelucrare date (3)

• organizator prestări servicii (1)

• organizator relații (1)

• ospătar (chelner) (1)

• programator producție (1)

• recepționist (1)

• referent resurse umane (1)

• specialist marketing (2)

• șef departament mărfuri alimentare/nealimentare (2)

• șef schimb (1)

• vânzător (1)

Studii Profesionale – Școală Profesională (61):

• agent de securitate (8)

• brutar (1)

• bucătar (4)

• cameristă hotel (4)

• călcătoreasă lenjerie (1)

• conducător activitate de trasport rutier (1)

• conducător auto transport rutier de mărfuri (1)

• confecționer-asamblor articole din textile (5)

• constructor-montator de structuri metalice (6)

• fierar betonist (5)

• instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze (4)

• lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale (2)

• maistru în industrie textilă, pielărie (1)

• manipulant mărfuri (1)

• operator la mașini-unelte cu comandă numerică (2)

• ospătar (chelner) (5)

• spălătoreasă lenjerie (2)

• strungar universal (1)

• sudor (1)

• șofer de autoturisme și camionete (5)

• vânzător (1)

Studii Postliceale (15):

• agent de securitate incintă (magazin, hotel, întreprindere etc) (1)

• antrenor de fitness (1)

• asistent farmacist (1)

• dulgher (exclusiv restaurator) (5)

• manager de întreprindere socială (1)

• mecanic auto (3)

• vânzător (2)

• vopsitor industrial (1)

Studii Universitare (19):

• administrator cont (1)

• asistent manager (1)

• consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală (1)

• contabil (1)

• farmacist (1)

• inginer autovehicule rutiere (1)

• inginer electroenergetică (1)

• inginer în industria alimentară (1)

• inginer-șef în construcții (2)

• manager (2)

• manager de întreprindere socială (3)

• manager de operațiuni/produs (1)

• recepționist (1)

• reprezentant comercial (1)

• tehnician dentar (1)