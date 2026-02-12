Asigurații pot beneficia de transport sanitar neasistat, decontat de CAS Maramureș

Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș informează asigurații că pot să beneficieze de transport sanitar neasistat, decontat de stat. Acest lucru este posibil în cazul în care vorbim de un pacient nedeplasabil sau aflat în stare critică.

Serviciul respectiv se acordă și în cazul transportului medicului pentru constatarea decesului (vineri, sâmbătă, duminică și sărbători legale). De el beneficiază și copiii dializați și persoane cu nanism la/de la dializă, inclusiv în alte județe, precum și pacienți cu mobilitate sever afectată sau afecțiuni grave (fracturi imo­bilizate, neurologice, cardiace, transplant, oxigenodependenți, tulburări cognitive severe), inclusiv la externare, inclusiv în alte județe.

În cazul bolnavilor de cancer, transportul neasistat poate fi solicitat în momentul externării din spital, la/de la oncolog sau hematolog (în anumite situații, fără bilet de trimitere); la/de la investigații paraclinice; pentru chimioterapie sau radioterapie, inclusiv în alte județe și pentru tratamente ori nutriție parenterală, sub supraveghere specială.

„Când pacientul nu se poate deplasa, sistemul trebuie să se deplaseze către el. Acesta este sensul protecției reale”, a punctat Adrian Mădăras, directorul CAS Maramureș.